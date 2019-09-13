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Культура

Концерт «От романтики в современность» пройдёт в Пушкинских Горах 27 сентября

27 сентября в 18:30 в Большом зале Научно-культурного центра Пушкинского заповедника в Пушкинских Горах состоится концерт «От романтики в современность», сообщается на сайте учреждения.

Концерт классической музыки для пушкиногорцев подготовит фонд Д. Б. Кабалевского. В мероприятии примут участие как молодые музыканты-стипендиаты фонда Д. Б. Кабалевского Алена Чмурова и Лейла Казымова, так и известные музыканты из Японии - скрипачка Кимико Наказава, из Хорватии - скрипач Горан Кончар и московские музыканты сопрано Татьяна Смирнова и пианист Василий Щербаков.

«В программе концерта прозвучит вокальная, скрипичная, фортепианная музыка. Наряду с шедеврами музыкальной классики – романсами Чайковского и Римского-Корсакова, Восточной фантазией «Исламей» Милия Балакирева, Рондо каприччиозо Камилла Сен-Санса, Увертюрой к опере «Кола Брюньон» Дмитрия Кабалевского прозвучит современная музыка Василия Щербакова, написанная на стихи Марины Цветаевой», - отметил композитор, пианист, генеральный директор фонда Д. Б. Кабалевского Василий Щербаков.

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