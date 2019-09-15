Всю предстоящую неделю в Псковской области будет холодно и дождливо

10:58, 15 сентября 2019, ПАИ

16 сентября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области: ночью +4…+9, днем +10…+15 градусов. Атмосферное давление низкое. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

17 сентября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +8...+10 градусов, днем +11...13 градусов. Будет дуть сильный западный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

18 сентября ожидается переменная облачность. Пройдёт небольшой дождь. Ночью +7...+9 градусов, днем +12...+14 градусов. Подует северо-западный ветер. 19 сентября ожидается переменная облачность. Ночью +7...+9 градусов, днем +11...+13 градусов.. Ветер северо-западный. 20 сентября ожидается переменная облачность. Ночью +6...+8 градусов, днем +9...+11 градусов.