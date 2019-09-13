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Спорт

«Псков-747» всухую проиграл «Мурому»

Фото из группы ФК "Псков-747"

14 сентября в ходе 9 тура Первенства России среди клубов ПФЛ ФК «Псков-747» в игре с командой «Муром» на её поле проиграл со счётом 0:3. Об этом сообщается в группе псковского клуба «ВКонтакте».

«Псков-747» к моменту игры в Муроме занимал третье место в первенстве, «Муром» находился только на девятой позиции. 

С подачи Никиты Киреева свой первый мяч за «Муром» забил 22-летний форвард Никита Голуб. В итоге на 12-й минут «Муром» вышел вперёд. На 71-й минуте защитников из Пскова снова переиграли, и Михаил Петролай увеличил счёт до 2:0. Затем на 84-й минуте муромские игроки использовали угловой. Своим голом в составе «Мурома» отметился новый форвард команды 27-летний Михаил Сорочкин.

Итоговый счет  -3:0 в пользу «Мурома».

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