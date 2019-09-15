Ford прекращает продажи автомобилей в России

13:34, 15 сентября 2019, ПАИ

Компания Ford прекращает продажи легковых автомобилей в России, сообщает "Российская газета". В августе россияне купили 1474 автомобиля этой марки, что на 52,7% меньше проданного за тот же период 2018 года.

В августе в России приобрели 517 новых Ford Focus (-56%), 493 кроссовера Ford Kuga (-53%). На 21% в тот же период сократились продажи внедорожников Ford Explorer - до 232 единицы, а также на 15% уменьшились продажи Ford Fiesta - до 131 единицы. Также клиенты марки приобрели 64 седана Ford Mondeo (-55%) и 34 кроссовера Ford Ecosport (-88%).

Всего в этом году Ford в России продал 16 тысяч 874 автомобиля, что на 33% меньше, чем в 2018 году.

В конце марта 2019 года Ford сообщил о решении уйти с российского рынка легковых автомобилей. Судьба российских заводов Ford до сих пор не решена.