Преступник угнал автомобиль с дачного участка псковича
Житель садоводческого товарищества «Многа» лишился автомобиля «Фолькваген». В полиции мужчина рассказал, что транспортное средство угнали прямо от дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в угоне, им оказался 33-летний пскович.
В настоящее время автомобиль изъят. Задержанный дал признательные показания. Проводится проверка.