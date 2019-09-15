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Преступник угнал автомобиль с дачного участка псковича

Житель садоводческого товарищества «Многа» лишился автомобиля «Фолькваген». В полиции мужчина рассказал, что транспортное средство угнали прямо от дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в угоне, им оказался 33-летний пскович.

В настоящее время автомобиль изъят. Задержанный дал признательные показания. Проводится проверка.

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