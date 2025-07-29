«Плодятся в геометрической прогрессии»: волонтёры обнаружили в Пскове новый котопритон

10:55, 29 июля 2025, ПАИ

Новый котопритон обнаружили волонтёры на улице Юбилейной в Пскове. Об этом сообщается в группе зоозащитников в соцсети «ВКонтакте».

По словам волонтёров, в квартире совместно с тяжелобольной пожилой женщиной проживает 17 нестерильных котов и кошек. «Естественно, они плодятся в геометрической прогрессии, бабуля решала проблему путём выдачи им таблеток «СексБарьер», но это не помешало популяции из некогда подобранных с дач трёх котиков дорасти до 27», –рассказали активисты.

Также животные периодически выпадают из окон четвёртого этажа, застревают и гибнут в москитных сетках, а кошки, рожающие котят, съедают собственные помёты. Из питания звери получают два мешка корма, кашу геркулес и сгущёнку. Из-за плохого питания животные истощены, а также у них развиваются внутренние инфекции, заметили волонтёры.

«Со слов бабушки, их 17, но установить точное количество за 40 минут нахождения там не смогли – звери прячутся в диванах, обивках кресел и где только возможно. Запах адовый. Удалось забрать четырёх котят из пяти. Плюс там находятся две кошки, которые либо вот-вот родят, либо родили на днях, а котята где-то сидят в шкафах», – сообщили активисты.

Сейчас волонтёры организуют работу по стерилизации всех животных.

«Понятно, что забирать всех оттуда нужно срочно, но это невероятная новая нагрузка для всех нас. Только два месяца было потрачено на спасение пяти десятков котов, ещё два месяца ушло на их выхаживание, половина до сих пор находятся в поисках хозяев, и тут ещё новый адрес. А решать что-то срочно и действовать нужно прямо сейчас, ибо каждый день – это цена жизни какого-то из тех котов», – подчеркнули активисты.

Ранее волонтёры забрали из одной квартир на Запсковье 50 котов и кошек, которых держали взаперти. По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело.