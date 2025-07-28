Более 2,5 тысячи жителей Псковской области пострадало от клещей с начала сезона

17:31, 28 июля 2025, ПАИ

2 510 жителей Псковской области пострадало от клещей с начала сезона, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной инфекционной клинической больницы.

Из общего числа пострадавших – 643 ребёнка. Всего в этом году в медучреждениях исследовали 1 584 клеща. Средний уровень поражённости паразитов клещевыми инфекциями составляет 22,8 %.

На неделе с 21 по 27 июля в лабораториях псковской инфекционки провели исследование 74 клещей, что на восемь клещей меньше, чем на предыдущей неделе. В Пскове было исследовано 63 клеща, а в Великих Луках – 11.