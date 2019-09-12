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Экономика

Рост цен на гречку прогнозируется в России

Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса также будет снижаться, а цены на гречку вырастут, сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По данным Росстата, гречневая крупа в августе подешевела на 0,3-0,5%, пшено подорожало на 3%, шлифованный рис — на 1-1,2%. Но в оптовом сегменте гречка дорожает, и это в итоге скажется на росте розничной цены, уверены эксперты.

«Продолжение роста в оптовом сегменте может вызвать рост розничной цены на гречневую крупу. Однако уборочная кампания только началась, и дальнейшие цены будут зависеть от качества и объема нового урожая», — отметил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков.

Сообщается, что гречневая крупа первого сорта в оптовом сегменте в августе подорожала на 8,6%, до 23 тысяч 165 рублей за тонну, а пшено упало в цене на 23,4%, до 38 тысяч 125 рублей. В начале сентября рост цены гречневой крупы на оптовом рынке продолжился. в начале сентября тонна гречки первого сорта стоила 27 тысяч рублей, что на 55,4% больше, чем год назад.

«Уже на старте нового крупяного сезона мы видим значительный разворот цен производителей пшена и риса в сторону снижения, а гречка начала восстанавливать утерянные за многие месяцы вследствие перепроизводства ценовые позиции. Аналогичная динамика наблюдается и в опте. В перспективе ближайших месяцев такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем распространится и на потребительский рынок», — уверена заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

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