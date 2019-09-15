Какие продукты не надо мыть перед приготовлением рассказали эксперты

16:44, 15 сентября 2019, ПАИ

Роскачество напомнило, какие какие продукты нет необходимости мыть перед приготовлением. В этот список, в частности, вошло мясо птицы.

Как следует из результатов исследования Министерства сельского хозяйства США и Университета штата Северная Каролина, во время мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или на другие продукты. В 25% случаев у людей, мывших птицу перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой.

Вредоносные бактерии в мясе птицы можно уничтожить лишь за счёт длительной термообработки, при которой внутренняя температура продукта составит не менее 74 градусов.

Не следует также мыть яйца и грибы, которые продаются в упаковке. Скорлупа яиц имеет пористую структуру, а также тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает их от попадания внутрь микробов. Если помыть яйца, то её можно удалить, и бактерии проникнут за скорлупу. Следует также избегать употребления в пищу яиц с повреждённой скорлупой.

Грибы из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата. Также после мытья грибы быстрее портятся. Вместо мытья магазинные грибы лучше протирать влажной тканью. Если шляпка гриба сильно загрязнена, следует срезать наиболее повреждённые участки, и ошпарить грибы в кипятке, если процесс готовки не предполагает высокой термической обработки.

Обязательно следует мыть: рыбу, фрукты и овощи; картофель и вовсе лучше замачивать после чистки. Это особенно важно делать перед жаркой. Мытьё устранит некоторые сахара, а также снизит риск образования акриламида, который является сильным канцерогеном;

Также следует мыть рис, чтобы убрать лишний крахмал. Бобовые, как и картофель, тоже лучше замачивать перед приготовлением.

«Овощи и фрукты мыть необходимо всегда, как, впрочем, и другую продукцию, продающуюся без упаковки, например, зелень. Эта операция проводится в целях обеззараживания. Мытьё круп носит иной характер – удаление лишней пыли и примесей. При этом сырые макароны мы не моем, так они потеряют свойства. Отдельный спорный вопрос – по сухофруктам, семечкам, зелени в герметичной упаковке», - отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, добавив, что в случае с этими товарами необходимо ориентироваться на указания производителя.