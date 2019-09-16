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Общество

Псковская область вышла на четвёртое место в голосовании за лучшие регионы для экскурсионного отдыха в России

Псковская область вышла на четвёртое место в голосовании за лучшие регионы для экскурсионного отдыха в России в рамках премии National Geographic Traveler Awards 2019, сообщается на официальном сайте журнала.

В номинации «Российский экскурсионный отдых» за Ленинградскую область отдали 39% голосов, за Тульскую область — 24% голосов, за Московскую область — 22%, за Псковскую область — 9%, за Калужскую область — 6%.

Онлайн-голосование продлится до 12 октября. Участники сражаются за победу в 24 номинациях: «Российский приключенческий отдых», «Российский этнический отдых», «Российский экскурсионный отдых», «Российский экологический отдых», «Российский горнолыжный отдых», «Российский оздоровительный отдых», «Российский гастрономический туризм», «Российский курортный отель», «Лучшая российская авиакомпания», «Пляжный отдых», «Семейный отдых», «Экскурсионный отдых», «Горнолыжный отдых», «Гастрономический туризм», «Приключенческий отдых», «Открытие года», «Оздоровительный отдых», «Экзотический отдых», «Лучшая международная авиакомпания», «Лучший курортный отель», «Лучшие круизы», «Лучший тревел-сервис», «Лучшая передача о путешествиях» и «Лучшие тревел-блогеры».

Псковичи могут отдать свой голос за регион здесь>>>

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