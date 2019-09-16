8-летняя девочка пострадала в ДТП в Плюсском районе
8-летняя девочка получила ушибы в дорожно-транспортном происшествии в Плюсском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
15 сентября около 16:45 в деревне Березицы Плюсского района 43-летний водитель Volvo не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. Кроме девочки, ушибы получили водитель, а также 67-летняя и 40-летняя пассажирки. Госпитализация никому не потребовалась, добавили в ведомстве.