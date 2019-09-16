Четвёртый день ведутся поиски пенсионера в лесу в Пустошкинском районе

09:39, 16 сентября 2019, ПАИ

Четвёртый день идёт поиск 78-летнего мужчины, который потерялся в лесу в Пустошкинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Заявка на оказание помощи в поиске заблудившегося поступила в МЧС 13 сентября от отдела полиции Пустошкинского района. Отмечается, что пожилой мужчина уехал собирать клюкву в район озера Одрино.

Поиски начались в пятницу и продолжались на выходных.