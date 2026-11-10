Утренний авиарейс Москва – Псков отменили

18:43, 10 ноября 2026, ПАИ

Отменён утренний рейс авиакомпании «Азимут» из московского аэропорта Внуково в Псков 11 ноября в 08:05. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Внуково.

Кроме того, сегодняшний рейс «Азимута» Москва – Псков перенесён с 19:00 на 19:40.