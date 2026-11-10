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Общество

Утренний авиарейс Москва – Псков отменили

Отменён утренний рейс авиакомпании «Азимут» из московского аэропорта Внуково в Псков 11 ноября в 08:05. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Внуково.

Скриншот онлайн-табло аэропорта Внуково

Кроме того, сегодняшний рейс «Азимута» Москва – Псков перенесён с 19:00 на 19:40.

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