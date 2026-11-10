Налоговая усиливает контроль в соцсетях: кого проверяют и чем грозит теневой бизнес

19:53, 10 ноября 2026, ПАИ

Перед новогодними праздниками налоговая инспекция активизирует мониторинг соцсетей. Цель – выявить нелегальных предпринимателей. Под пристальным вниманием оказываются блогеры, мастера услуг и продавцы, ведущие торговлю без статуса ИП или самозанятого.

Издание tmn.aif.ru перечислило ряд маркеров коммерческой деятельности, на которые ориентируются инспекторы. В частности, речь идёт о регулярных публикациях прайс‑листов и графиков работы, отзывов клиентов, фотографий готовых изделий, указание контактов для заказа и постоянное обновление ассортимента. Особое внимание привлекают аккаунты с большой аудиторией.

«Проверяют и тех, кто работает на маркетплейсах и с досками объявлений. После этого инспекторы сопоставляют официальные доходы и образ жизни, демонстрируемый в соцсетях, например дорогие покупки, путешествия», – поясняет доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

При наличии признаков нелегальной торговли инспектор вправе запросить банковские счета и иные документы, подтверждающие факт коммерческой деятельности.

Последствия работы в тени могут быть серьёзными. Предусмотрены налоговые доначисления – штраф в размере 20–40 % от неуплаченной суммы плюс пени за каждый день просрочки. Также возможна административная ответственность по ст. 14.1 КоАП РФ (штраф от 500 до 2 000 рублей). Если ущерб от незаконной деятельности превысил 3,5 миллиона рублей, наступает уголовная ответственность по статье 171 УК РФ вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

Отдельный риск связан с продажей товаров без маркировки «Честный знак»: для ИП штраф составит 5–10 тысяч рублей, для юрлиц – 50–100 тысяч рублей с конфискацией товара. С сентября 2026 года система «Честный знак» будет автоматически фиксировать такие нарушения и передавать данные в надзорные органы.

Многие начинающие предприниматели выбирают статус самозанятого как наиболее доступный вариант для старта. Однако у этого режима есть существенные ограничения.

«Такой формат позволяет начать дело на дому, не арендуя помещение, и легально привлекать клиентов в соцсетях, не опасаясь проверок, – отметил экономист Андрей Воронов. – Однако у медали есть и обратная сторона. Из‑за ограничений самозанятость начинает терять свою привлекательность».

Самозанятым запрещено нанимать сотрудников, перепродавать чужие товары, реализовывать подакцизную продукцию (табак, алкоголь, бензин) и товары, подлежащие обязательной маркировке (в том числе детскую одежду, кухонные полотенца, духи, а с 2025 года ещё и мыло). Кроме того, годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей – при превышении порога придётся переходить на ИП.

Для ИП финансовая нагрузка заметно выше: в 2026 году фиксированные взносы составляют 57 390 рублей в год плюс 1 % с доходов свыше 300 тысяч рублей.

Дополнительным фактором нагрузки может стать экологический сбор. Сейчас базовая ставка для группы «Одежда и изделия текстильные» – 18 750 рублей за тонну, но обсуждается её повышение до 89 184 рублей за тонну. Для среднего швейного производства это может означать дополнительные затраты до 30–40 % годовой выручки.

«Платить экосбор обязаны производители и импортёры товаров и упаковки, включённых в перечень. Если вы просто продаёте одежду на маркетплейсах, но сами её не производите и не ввозите, вы не являетесь плательщиком этого сбора», – уточнил эксперт.

Сейчас обсуждается концепция плавного перехода – постепенного увеличения нагрузки на начинающих коммерсантов. Пока же предприниматели вынуждены выбирать между ограниченным режимом самозанятости и более затратным статусом ИП, а попытка уйти в тень чревата проверками и серьёзными санкциями.