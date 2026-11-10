В Псковской области чествовали сотрудников органов внутренних дел

19:07, 10 ноября 2026, ПАИ

Посвящённые празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел России мероприятия прошли в УМВД России по Псковской области сегодня, 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ









































Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, заместители начальника, члены коллегии УМВД, руководители отделов и служб аппарата УМВД, представители строевых подразделений – ППС и ДПС – и председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел Николай Северинюк приняли участие в траурном митинге и ритуале возложения цветов к памятному знаку сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга в годы войны и в мирное время.

Затем в региональном управлении состоялось торжественное собрание с участием заместителей начальника УМВД России по Псковской области, личного состава управлений, центров, отделов и отделений УМВД, начальников территориальных органов УМВД России по Псковской области на районном уровне в режиме видео-конференц-связи. В нём приняли участие руководители Псковской области и Пскова, силовых ведомств, муниципальных и иных органов.

Поздравить личный состав в УМВД России по Псковской области прибыли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин, главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО, действительный государственный советник РФ третьего класса Александр Хлопков и другие почётные гости.