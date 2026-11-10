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Общество

115-й выпуск «Михайловской пушкинианы» подписан в печать

В типографии «Псковское возрождение» сегодня, 10 ноября, подписан в печать новый, 115-й выпуск «Михайловской пушкинианы» – научно-популярного издания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Иллюстрация: на первой странице обложки нового сборника – репродукция работы Николая Павлова «Пушкин в Михайловском» (1937) из фондов музея-заповедника

В новый том вошли статьи и заметки, подготовленные по материалам Михайловских Пушкинских чтений «В уединении мой своенравный гений / Познал и тихой труд, и жажду размышлений...», проходивших в музее в августе нынешнего года. Их авторы – исследователи-филологи, преподаватели и научные сотрудники музеев из обеих столиц, Московской и Ленинградской областей, Великого Новгорода, Челябинска, Пскова и Пушкинских Гор, а также аспиранты из Китая, обучающиеся в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина (Москва).

Публикации посвящены самым разным сторонам жизни и творчества Пушкина, его литературному наследию и судьбам современников поэта. Так, в новой книге можно найти любопытнейшее исследование доктора филологии, главного научного сотрудника Пушкинского Дома и Института мировой литературы имени А. М. Горького (Москва) Екатерины Дмитриевой «Верный Карл: загадка переписки графа Верри Делла Бозио с Пашей Вульф». Эта публикация особенно интересна хотя бы потому, что большая часть эпистолярного наследия Прасковьи Осиповой (урождённой Вындомской, в первом замужестве Вульф) до наших дней не дошла. Зато сохранились немецкие письма потомка пьемонтской знати, кавалера французского ордена Почётного легиона и королевского камергера, адресованные «любезной Паше», и стихи, вписанные им в её альбом.

В новой «Пушкиниане» читатели найдут и статью «Пародия Саши Чёрного «Сов. Онегин» как критика политики Советского государства в области искусства 1920-х годов» доцента Ленинградского госуниверситета имени А. С. Пушкина, кандидата филологических наук Марины Жирковой, и аналитическое эссе «Явь в сне Татьяны Лариной. Из комментариев к пятой главе романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» хранителя «Пушкинской деревни», кандидата филологических наук Вячеслава Козмина, и многое другое.

В музее также сообщили, что объём 115-го выпуска «Михайловской пушкинианы» составляет 17,5 печатного листа (280 страниц). Книгу отпечатают тиражом 150 экземпляров. Возрастная рекомендация для её читателей – 12+.

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115-й выпуск «Михайловской пушкинианы» подписан в печать

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