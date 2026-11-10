«Найден. Жив. И за этим – тысячи невидимых действий»: история псковички с позывным «Дракоша»

20:25, 10 ноября 2026, ПАИ

Ирина Калистратова – учитель физкультуры в псковском погранично‑таможенном правовом лицее, а в свободное время – доброволец отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области с позывным «Дракоша». Она стояла у истоков псковского подразделения и сейчас руководит направлением регистрации: следит за безопасностью добровольцев, фиксирует их задачи и экипировку. О том, как желание помочь стало частью жизни, – в материале «АиФ-Псков».

История её участия в отряде началась с поиска малютки Варвары Поповой в 2020 году.

«Я не могла остаться равнодушной к пропаже ребёнка, особенно когда у самой дома было двое маленьких детей, и решила помочь. При этом я хотела помогать не только непосредственно в поиске. Я понимала, что людям, которые находятся там часами, нужно каким-то образом питаться, поэтому повезла на место продукты и воду», – отметила доброволец.

Позже группа единомышленников из 10–15 человек решила создать в Пскове своё подразделение. Важную поддержку оказал петербургский отряд «ЛизаАлерт».

«Очень сильно помогло петербургское подразделение отряда «ЛизаАлерт»: они приезжали к нам, обучали нас. В какой-то момент получилось так, что вместо обучения у нас практически сразу возник новый поиск. Мы поехали на него вместе с петербуржцами. Они не знали город, а мы местные, поэтому фактически объединились в группы. Пока мы ходили вместе с ними, они на практике объясняли нам, что делать, как делать и почему нужно действовать именно так», – рассказала Ирина Калистратова.

Один из самых памятных для женщины поисков – розыск дезориентированного дедушки: она случайно заметила его и сообщила координатору – тот самый момент, когда звучит долгожданное «Найден. Жив!».

По словам волонтёра, за видимой частью поисков остаётся огромный невидимый труд: регистрация, обзвон медучреждений, оперативное оповещение, анализ снимков с беспилотников. Каждое направление требует максимальной собранности. Регулярно ведётся набор новичков, которые готовы помогать в разных направлениях.

Для Ирины «ЛизаАлерт» – не работа, а дело по зову сердца: «Если не ты, то никто».

Главное, что помогает восстанавливаться после тяжёлых поисков, – семья, друзья, чтение, рисование и самообразование. Больше всего она гордится командой псковского отряда.

«Это люди, которые так же, как и я, не могут просто сидеть с осознанием того, что где-то замерзает человек, и оставаться к этому равнодушными. Они хотят помочь», – подчеркнула волонтёр.