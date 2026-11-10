Благодаря полиции оперативная обстановка в Псковской области остаётся под контролем – Михаил Ведерников

19:24, 10 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, во вторник, 10 ноября. Глава региона поздравил служащих и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ









































«Благодаря вам оперативная обстановка в Псковской области остаётся под контролем. За девять месяцев число преступлений снизилось почти на 10 %, а количество тяжких и особо тяжких сократилось на треть. Киберпреступлений стало меньше на 28 %, мошенничеств – на 17 %. А это значит, что жители нашего региона всё реже становятся жертвами аферистов и общая работа в сфере профилактики и противодействия приносит свои плоды. При вашем прямом участии с начала года более трёх тысяч мероприятий прошло безопасно, без нарушений общественного порядка. Всё это – результат вашего высочайшего профессионализма и слаженной работы управления», – выступил Михаил Ведерников.

Губернатор обратил внимание на помощь, которая оказывается со стороны правительства Псковской области. В частности, развивается «Безопасный город»: в системе уже 1 042 камеры, благодаря которым за девять месяцев раскрыто 74 преступления. Решается и вопрос модернизации рабочих мест участковых в муниципалитетах.

«Друзья, вы выбрали непростую профессию, которая требует смелости, решительности, мужества, стойкости и внимания к людям. Спасибо вам и вашим семьям: они ждут вас домой, разделяют с вами все сложности службы. Благодарю ветеранов органов внутренних дел. Вы бережно храните традиции и передаёте свой опыт молодому поколению», – заключил Михаил Ведерников.

В продолжение торжественного мероприятия губернатор вручил сотрудникам регионального управления МВД России государственные и региональные награды. За заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён начальник межмуниципального отдела МВД России «Печорский» полковник полиции Артём Остапенко.

За достижение высоких результатов в служебной деятельности, заслуги в обеспечении охраны порядка при проведении общественно значимых мероприятий лучшие специалисты органов внутренних дел отмечены почётной грамотой губернатора Псковской области и благодарственным письмом правительства региона.

К личному составу обратился начальник Управления Министерства внутренних дел РФ по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Он поздравил полицейских с профессиональным праздником и назвал их профессию одной из самых трудных и благородных.

«Сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок и безопасность, обеспечивают защиту и спокойствие наших граждан, ведут непримиримую борьбу с преступностью, стоят на защите национальных интересов государства. Служба в полиции на Псковской земле – это особая ответственность. Наш регион является форпостом на западных рубежах России, от вашего профессионализма, выдержки, принципиальности напрямую зависит безопасность жителей, а также стабильная обстановка на государственной границе. Сегодня в условиях новых вызовов и угроз вы достойно продолжаете традиции старших поколений», – отметил Алексей Овсянников и поблагодарил правительство Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова за плодотворное сотрудничество в решении государственных задач.

В рамках мероприятия Алексей Овсянников вручил сотрудникам Управления МВД по Псковской области ведомственные награды.

От лица депутатского корпуса стражей правопорядка с Днём сотрудника органов внутренних дел поздравил председатель Законодательного Собрания региона Борис Елкин.

«Ваша служба – это огромная ответственность перед людьми. О вас судят не по отчётам, не по процентам раскрываемости, не по количеству проведённых совещаний. Для обычного человека, для жителя Пскова или маленького села критерий оценки вашей работы только один – доверие. Именно оно является главным показателем эффективности службы. Каждое ваше грамотное действие укрепляет веру людей в справедливость и силу закона», – сказал Борис Елкин и отметил сотрудников полиции региона наградами законодательного органа.