Звёзды российского кино, телевидения и спорта поздравили псковских полицейских с праздником

20:50, 10 ноября 2026, ПАИ

В День сотрудника органов внутренних дел звёзды российского кино, телевидения и спорта адресовали тёплые слова сотрудникам УМВД России по Псковской области. Видеопоздравления размещены в канале ведомства в MAX.

Уроженка Псковской области, заслуженная артистка Российской Федерации, артистка театра и кино Юлия Пересильд обратилась к правоохранителям с самыми искренними пожеланиями: «УМВД России по Псковской области, кроме тёплых слов, никакие другие не подобрать! Счастья, здоровья, с праздником вас! Мира нам всем».

Известная телеведущая, журналистка, диктор и редактор Екатерина Андреева подчеркнула значимость непростой службы полицейских: «Дорогие сотрудники полиции Псковской области, я всех вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Работа у вас сложная, но необходимая. Стоять на страже безопасности – это очень ответственно. Я в этот праздничный день желаю вам успехов, счастья, здоровья, чтобы все ваши близкие всегда были вместе с вами, чтобы всё у вас получалось на отлично. Мы вас все любим».

Многократная чемпионка мира и Европы, дважды призёр Олимпийских игр, телеведущая Ирина Слуцкая выразила благодарность полицейским за ежедневный труд: «Уважаемые сотрудники полиции Псковской области, спасибо вам за службу, мужество и верность долгу. С профессиональным праздником вас!»

Поздравления известных персон стали ярким акцентом праздничного дня и ещё раз напомнили о важности работы сотрудников правопорядка.