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Общество

Россия создала вакцину от Эболы

Россия создала вакцину от Эболы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого.

По его словам, созданная вакцина показала хорошие результаты при двухлетнем пострегистрационном исследовании. Теперь её планируют усовершенствовать. Сергей Краевой также отметил, что модернизированная формула вакцины может произвести фурор за рубежом и вылечить заболевших Эболой.

Лихорадка Эбола — смертельное заболевание, распространяющееся через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного и при контактах с его вещами. Распространена в Африке.

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