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Общество

За совершение порядка 20 краж отправили в тюрьму жителя Себежского района

Жителя поселка Идрица Себежского района отправили на 9 лет в исправительную колонию строгого режима за совершение в 2013-2014 годах порядка 20 краж, 2 разбойных нападений и ряда других преступлений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области

Себежский районный суд признал его виновным за совершение преступлений, предусмотренных статьями 158, 162, 167, 226, 325 УК РФ (кража, разбой, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, хищение оружия, похищение документов). Решение суда не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.

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