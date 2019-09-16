Житель Ленинградской области обокрал прихожанку церкви в Гдове

10:39, 16 сентября 2019, ПАИ

65-летний житель Ленинградской области обокрал прихожанку церкви в Гдове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, мужчина прямо в храме похитил у женщины сумку с мобильным телефоном.

Получив описание подозреваемого, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области организовал поисковые мероприятия. В результате на улице Никитина вора удалось задержать.

Похищенное изъято. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.