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Житель Ленинградской области обокрал прихожанку церкви в Гдове

65-летний житель Ленинградской области обокрал прихожанку церкви в Гдове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, мужчина прямо в храме похитил у женщины сумку с мобильным телефоном.

Получив описание подозреваемого, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области организовал поисковые мероприятия. В результате на улице Никитина вора удалось задержать.

Похищенное изъято. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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