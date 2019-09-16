Комфортный уровень доходов назвали жители России

11:39, 16 сентября 2019, ПАИ

Большинство жителей России, которые на сегодняшний день не имеют сбережений, готовы начать откладывать деньги при уровне дохода от 35 тысяч рублей на одного члена семьи, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса.

16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе от 35 до 45 тысяч рублей. 27,1% респондентов назвали сумму минимум 45 тысяч рублей, а 20,9% — более 55 тысяч рублей.

Согласно исследованию, 59% жителей России не имеют вообще никаких сбережений, а из тех, кто всё-таки сберегает, треть делают это «нерегулярно и точечно». 23,9% опрошенных заявили, что копят на чёрный день, 16,2% - на путешествия, крупную бытовую технику и квартиру, 12,1% - на оплату обучения детей, 7,8% — на машину, а 6,5% — на пенсию. 4,2% - на открытие собственного бизнеса.