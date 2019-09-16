Центризбирком России проводит всероссийский конкурс «Атмосфера»

14:57, 16 сентября 2019, ПАИ

В течение 2019 и 2020 года Центризбирком России проведет очередной всероссийский конкурс «Атмосфера» на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Участниками конкурса могут стать студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты и другие учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений, педагогические работники образовательных организаций не старше 35 лет.

Конкурс организуется совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи, Некоммерческой организацией «Российский фонд свободных выборов», общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Номинации:

«Цифровая волна» -развитие процедуры выборов на основе современных IT-технологий;

«Творческий циклон» -информирование и популяризация выборов;

«Научный фронт» -научно-исследовательские работы;

«Школьная жара» - учебно-методическое сопровождение образовательных программ основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования;

«Студенческая стихия»- учебно-методическое сопровождение образовательных программ высшего образования;

«Методстихия» -обучение кадров избирательных комиссий.

Победитель в каждой номинации получает премию в размере 100 тысяч рублей. Всех участников награждают сертификатом. Кроме того, победители и финалисты конкурса и их научные руководители могут быть отмечены благодарностью председателя ЦИК России. Лучшие работы финалистов публикуются в сборнике конкурсных работ и журнале «Гражданин. Выборы. Власть».

Свои работы можно отправить на конкурс через региональную избирательную комиссию, образовательную организацию или самостоятельно.

Этапы конкурса:

до 1 ноября 2019 года -прием заявок;

до 2 декабря 2019 года-прием работ;

до 20 января 2020 года -проверка работ;

до 19 марта 2020 года -экспертиза работ;

до 20 апреля 2020 года -отбор работ в финал конкурса;

до 1 июня 2020 года -финал конкурса;

до 31 июля 2020 года - церемония награждения.

Подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте РЦОИТ при ЦИК России http://www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2020/ и YouTube-канале «ПРОСТО О ВЫБОРАХ» https://www.youtube.com/channel/UC72Hr-_y2OREfwiahotvdeQ.