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Общество

Центризбирком России проводит всероссийский конкурс «Атмосфера»

В течение 2019 и 2020 года Центризбирком России проведет очередной всероссийский конкурс «Атмосфера» на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Участниками конкурса могут стать студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты и другие учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений, педагогические работники образовательных организаций не старше 35 лет.

Конкурс организуется совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи, Некоммерческой организацией «Российский фонд свободных выборов», общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Номинации:

Победитель в каждой номинации получает премию в размере 100 тысяч рублей. Всех участников награждают сертификатом. Кроме того, победители и финалисты конкурса и их научные руководители могут быть отмечены благодарностью председателя ЦИК России. Лучшие работы финалистов публикуются в сборнике конкурсных работ и журнале «Гражданин. Выборы. Власть».

Свои работы можно отправить на конкурс через региональную избирательную комиссию, образовательную организацию или самостоятельно.

Этапы конкурса:

Подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте РЦОИТ при ЦИК России http://www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2020/  и YouTube-канале «ПРОСТО О ВЫБОРАХ» https://www.youtube.com/channel/UC72Hr-_y2OREfwiahotvdeQ.

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