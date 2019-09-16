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Общество

МегаФон показал рекорды скорости в сети 5G

Мегафон провел новые эксперименты с сетью «пятого поколения», в результате которых удалось добиться скорости передачи данных 2,46 Гбит/с на обычном 5G-смартфоне. Эксперимент включал передачу данных, загрузку файлов, голосовые и видеозвонки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

В 2019 году МегаФон неоднократно демонстрировал возможности 5G в России: в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а в августе прошел киберcпортивный турнир по Dota2 c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.

«Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России, - говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах».

Сеть 5G открывает перед абонентами сотовых операторов огромные возможности. К примеру, можно еще быстрее, чем в существующих стандартах связи или даже по Wi-Fi загружать «тяжелые» файлы. На закачку трех сезонов «Игры престолов» в сети 5G потребуется порядка 3 минут.

Изменят сети «пятого поколения» и сферу развлечений. Уже в 2018 году во время товарищеского матча Россия – Турция на «ВЭБ-Арена» было установлено 5 камер с охватом 360 градусов. Изображение с них передавалось по сети 5G в офис МегаФона, где можно было посмотреть трансляцию в шлеме виртуальной реальности на базе смартфона. Год назад это был лишь тестовый проект, но по мере развития сетей 5G и распространения оборудования такая же возможность появится у всех болельщиков.

Пригодится 5G любителям автогонок и авиашоу. Камеры можно установить внутри   гоночных болидов или самолетов – с помощью приложений дополненной реальности на смартфонах зрители смогут оказаться на месте пилотов, сидя на трибунах. 

На новый уровень выйдет индустрия компьютерных игр. Развитие сетей 5G сделает самые требовательные к «железу» игры более доступными: обработку сложной 3D-графики возьмет на себя специальный сервер, а получаемое изображение по сети 5G с минимальными задержками будет передаваться на самый обычный ноутбук. В конце лета этого года МегаФон провел сеанс «облачного» 5G-гейминга в «Москва-Сити».

Разумеется, также широкие перспективы открывает 5G перед бизнесом. Технология обеспечивает не только высокие скорости передачи данных, но и минимальную задержку в передаче сигнала 1-2 мс. Это позволяет реализовывать принципиально новые решения и услуги, которые не могли бы работать в сетях 4G.

К примеру, появятся возможности дистанционного управления машинами, роботами, погрузчиками – это жизненно необходимо там, где пребывание человека может быть сопряжено с опасностью для жизни и здоровья или предполагает управление несколькими механизмами одновременно. Вспомним о беспилотных автомобилях – развитие сетей 5G приближает их появление на улицах. При этом благодаря низкой задержке сигнала в сетях 5G в случае необходимости диспетчер cможет взять экстренное управление беспилотником на себя. В 2018 году МегаФон и КАМАЗ уже показали первый вариант такого решения.

Получит преимущества сфера здравоохранения. За счет использования 5G врач высокой квалификации сможет дистанционно наблюдать за манипуляциями и корректировать действия своего коллеги-хирурга, либо управлять вспомогательными приборами прямо в процессе операции. МегаФон совместно с Huawei уже реализовал пилотный проект проведения дистанционного УЗИ с помощью технологии сетей 5G.

То, что уже сегодня сеть МегаФона позволяет получить на смартфонах скорость 2,46 Гбит/с, свидетельствует: ждать всех перечисленных результатов осталось совсем недолго. Эра 5G уже почти началась.

Видео можно посмотреть по ссылке https://mfd.sk/GLEPSHgZLL2ICJC5n_Hn6qWd 

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