Правила ухода в отпуск изменятся в России

12:29, 16 сентября 2019, ПАИ

С 1 октября в России начнут действовать новые правила по уходу в отпуск. Изменения зафиксированы в трудовом кодексе, пишет издание Deita.ru.

Согласно новым правилам, теперь отдых гражданам станет доступен и по электронному заявлению. Однако нововведение коснётся только организаций, где в трудовом договоре закреплены условия об электронном документообороте.

Электронное заявление будет необходимо лишь в том случае, если работник планирует отправиться на отдых вне установленного графика. Если же график уже установлен, то подавать заявление не требуется.

Изменения коснутся и выплат отпускных. С 1 октября каждый работодатель обязан выплачивать отпускные за три рабочих дня до выхода сотрудника в отпуск.