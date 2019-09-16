Свыше 15 кг препаратов для обработки пчел пытались незаконно вывезти в Сербию через Псковскую область
15,5 кг препаратов для обработки пчел не прошли досмотр на российско-латвийском участке границы в деревне Убылинка Пыталовского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Россельхознадзора.
В ходе досмотра в багаже физического лица обнаружили 345 упаковок препаратов Апидез, Варроадез, Экопол, Амипол-Т, Флувалидез, Стоп-моль, произведенные АО Агробиопром. Препараты вывозили в Сербию.
В пресс-службе пояснили, что на товары не были представлены документы российского предприятия–производителя, подтверждающие их качество и безопасность. Инспекторы запретили вывоз 15,5 килограммов препаратов с территории России и оформили акт о возврате груза.