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Общество

Десятую часть семейного бюджета жители Псковской области тратят на оплату услуг ЖКХ

Жители Псковской области на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят в среднем 10,4% от общего дохода семьи. Это порядка 3 тысяч 143 рублей в месяц, свидетельствуют данные исследования РИА Новости. Учитывая эти цифры, Псковская область разместилась на 52-м месте рейтинга регионов по стоимости услуг ЖКХ.

Самую большую долю общего бюджета на жилищно-коммунальные услуги тратят жители Камчатской области и Магаданского края - по 15% и 14% из бюджета семьи соответственно. В денежном исчислении это - 9 тысяч 750 рублей на Камчатке и 8 тысяч 105 рублей в Магадане. Эти регионы находятся в рейтинге на 85 и 84-м местах.

В Ингушетии и Дагестане услуги ЖКХ обходятся семьям всего в 4,6% дохода - порядка 2,5 тысяч рублей. Это наименьший результат по стране.

В среднем по России семьи тратят 9,6% бюджета на услуги ЖКХ — около 4,4 тысяч рублей в месяц. Этот показатель вырос на 4% по сравнению с 2017 годом.

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