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Псковичка с наркотиками в кармане украла из магазина одежду

Псковичка с наркотиками в кармане украла из магазина одежду. Произошло это в торговой точке на Рижском проспекте в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Получив сообщение о срабатывании сигнала «Тревога», экипаж группы задержания вневедомственной охраны прибыл на место происшествия. Росгвардейцы задержали 23- летнюю девушку, которая​ похитила из торгового зала одежду. При досмотре у девушки нашли наркотические средства.

Для дальнейшего разбирательства псковичку передали сотрудникам полиции.

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