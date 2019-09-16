Псковичка с наркотиками в кармане украла из магазина одежду

12:42, 16 сентября 2019, ПАИ

Псковичка с наркотиками в кармане украла из магазина одежду. Произошло это в торговой точке на Рижском проспекте в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Получив сообщение о срабатывании сигнала «Тревога», экипаж группы задержания вневедомственной охраны прибыл на место происшествия. Росгвардейцы задержали 23- летнюю девушку, которая​ похитила из торгового зала одежду. При досмотре у девушки нашли наркотические средства.

Для дальнейшего разбирательства псковичку передали сотрудникам полиции.