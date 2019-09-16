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Общество

Эстония обеспокоена введением Россией бесплатных электронных виз

Бесплатные электронные визы для иностранцев, желающих посетить Ленинградскую область и Санкт-Петербург, могут понизить туристический поток из Финляндии в Эстонию. Как пишет ТАСС, об этом заявила атташе посольства Эстонии в России по вопросам туризма Илона Кбеян.

«Новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию», - отметила она и добавила, что из-за новой визовой системы, которая начнет действовать с 1 октября, финские туристы могут выбрать для путешествия не Таллин, а Санкт-Петербург.

Правительство России упростило въезд в страну для граждан 53 стран на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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