Эстония обеспокоена введением Россией бесплатных электронных виз

12:53, 16 сентября 2019, ПАИ

Бесплатные электронные визы для иностранцев, желающих посетить Ленинградскую область и Санкт-Петербург, могут понизить туристический поток из Финляндии в Эстонию. Как пишет ТАСС, об этом заявила атташе посольства Эстонии в России по вопросам туризма Илона Кбеян.

«Новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию», - отметила она и добавила, что из-за новой визовой системы, которая начнет действовать с 1 октября, финские туристы могут выбрать для путешествия не Таллин, а Санкт-Петербург.

Правительство России упростило въезд в страну для граждан 53 стран на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.