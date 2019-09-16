Латвийского туриста смыло в море в Калининградской области
49-летнего гражданина Латвии смыло в Балтийское море в районе пляжа курортного города Зеленоградска Калининградской области, пишет ТАСС.
В момент происшествия, мужчина находился на пирсе с друзьями, но, когда попытался сделать фотографию, его смыло волной. Туриста вытащил из воды друг, но спасти жизнь путешественника не удалось. Медики, прибывшие на пляж, констатировали смерть мужчины. Следов насилия на теле погибшего не обнаружено.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки они примут процессуальное решение.