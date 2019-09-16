Беспилотник ВВС США совершил разведывательный полёт у границ Псковской области

13:55, 16 сентября 2019, ПАИ

15 сентября стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полёт у границ Псковской области, сообщает Gazeta.ru.

Летательный аппарат вёл полет на высоте около 16 тысяч метров. Его маршрут к российским границам пролегал над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и странами Балтии. Разведывательная продлилась более семи часов.

Дальний беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и совершил серию пролетов вдоль границы Калининградской области в небе над Литвой. После этого он перелетел в воздушное пространство Эстонии и в течение часа курсировал вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей от эстонской границы с Латвией до Финского залива.

На обратном пути из Эстонии дрон, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории, ещё несколько часов курсировал вдоль границ Калининградской области. В это время он снова пребывал в воздушном пространстве Литвы.

Несколько раз беспилотник подлетал к северо-западным границам Белоруссии.