0
14:36
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области 18-21 сентября
14:29
Пожарный пост появится в селе Ямм Гдовского района
14:18
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера
14:06
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
13:03
Десятую часть семейного бюджета жители Псковской области тратят на оплату услуг ЖКХ
11:46
«Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» будут курсировать по пятницам с 20 сентября
11:22
Полицейские устанавливают личность мужчины по факту кражи на Запсковье
Еще новости
Общество

Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup

Футбольный клуб «Экспресс» из Великих Лук стал победителем пятого турнира Avtodor Cup среди игроков 2012 года рождения, который прошел в минувшие выходные в Смоленске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе великолукской спортивной школы «Экспресс».

14 сентября, в первый день соревнований, великолучане и команда из Обнинска в групповом этапе выиграли по три матча и заняли первые места. Вторую строчку в своей группе разделили смоленские «Автодор» и «Искра».

Кубки разыгрывались во второй день. «Серебро» завоевал ФК «Смоленск», в играх за «золото» великолукский «Экспресс» в полуфинале оказался сильнее «Автодора», а «Goal’ик» (Обнинск)  обыграл смоленскую «Искру». В финале великолучане обыграли команду из Обнинска. Третье место в турнире заняла команда «Автодор».

В финальном матче отличился капитан великолучан Михаил Рыхлицкий, забив в ворота соперников четыре мяча. Окончательный счет заключительного матча - 4:1.

Тренер великолучан Вячеслав Исаев отметил высокий уровень турнира и пообещал, что команда снова примет участие в соревнованиях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области 18-21 сентября
16 сентября 2019
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области 18-21 сентября
Пожарный пост появится в селе Ямм Гдовского района
16 сентября 2019
Пожарный пост появится в селе Ямм Гдовского района
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера
16 сентября 2019
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
16 сентября 2019
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
Десятую часть семейного бюджета жители Псковской области тратят на оплату услуг ЖКХ
16 сентября 2019
Десятую часть семейного бюджета жители Псковской области тратят на оплату услуг ЖКХ
«Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» будут курсировать по пятницам с 20 сентября
16 сентября 2019
«Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» будут курсировать по пятницам с 20 сентября
Полицейские устанавливают личность мужчины по факту кражи на Запсковье
16 сентября 2019
Полицейские устанавливают личность мужчины по факту кражи на Запсковье
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы
16 сентября 2019
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы

Идет загрузка...