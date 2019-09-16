Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup

14:06, 16 сентября 2019, ПАИ

Футбольный клуб «Экспресс» из Великих Лук стал победителем пятого турнира Avtodor Cup среди игроков 2012 года рождения, который прошел в минувшие выходные в Смоленске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе великолукской спортивной школы «Экспресс».

14 сентября, в первый день соревнований, великолучане и команда из Обнинска в групповом этапе выиграли по три матча и заняли первые места. Вторую строчку в своей группе разделили смоленские «Автодор» и «Искра».

Кубки разыгрывались во второй день. «Серебро» завоевал ФК «Смоленск», в играх за «золото» великолукский «Экспресс» в полуфинале оказался сильнее «Автодора», а «Goal’ик» (Обнинск) обыграл смоленскую «Искру». В финале великолучане обыграли команду из Обнинска. Третье место в турнире заняла команда «Автодор».

В финальном матче отличился капитан великолучан Михаил Рыхлицкий, забив в ворота соперников четыре мяча. Окончательный счет заключительного матча - 4:1.

Тренер великолучан Вячеслав Исаев отметил высокий уровень турнира и пообещал, что команда снова примет участие в соревнованиях.