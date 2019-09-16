Пожарный пост появится в селе Ямм Гдовского района
Пожарный пост появится в селе Ямм Гдовского района. Уже определен подрядчик для строительства поста, им станет псковский «Стройрегион», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
В Ямме возведут одноэтажное здание с помещениями для персонала и гаражом для спецтехники. Стоимость проекта составит порядка 14 млн рублей. Строительство планируется завершить к концу года.
Появление пожарного поста позволит обеспечивать пожарную безопасность в радиусе 20 километров, где проживает порядка 4 тысяч человек.
Вопрос обеспечения пожарной безопасности удаленных населенных пунктов находится на особом контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В регионе ведется работа по улучшению и обновлению материально-технической базы УМЧС России по Псковской области.
С осени 2018 года в деревне Ляды Плюсского района работает пожарный пост. Еще один новый пожарный пост в Псковской области появится в 2020 году.