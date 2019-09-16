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Общество

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области 18-21 сентября

Ночью 18-21 сентября местами по Псковской области в воздухе и на почве ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, над Псковской областью формируется область повышенного давления, которая зимой приносит морозы, а летом - тепло. «У нас осень, поэтому днём будет светить солнышко, а по утрам ожидаются заморозки. Днём воздух будет прогреваться до +10...+15 градусов», - рассказала Тала Нещадимова.

Специалист уточнила, что сообщение о предстоящих заморозках передается как «опасное явление» в связи с тем, что у части сельскохозяйственных культур вегетация ещё продолжается, и низкие температуры могут помешать их развитию. «Уже через пару недель это будет неопасно. Если говорить о сроках возникновения заморозков, то они у нас в этом году не ранние», - обратила внимание метеоролог.

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