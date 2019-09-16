Президент ФК «Псков-747» о ДТП с автобусом команды: Принято решение дать ребятам пару дней на отдых

15:47, 16 сентября 2019, ПАИ

После ДТП с автобусом, на котором передвигались псковские футболисты, принято решение дать спортсменам время, чтобы они смогли побыть с семьями и прийти в себя, сообщил президент ФК «Псков-747» Алексей Севастьянов Псковскому агентству информации.

ДТП с автобусом, перевозившем членов команды «Псков-747», произошло 15 сентября около 7:00 на 433-м километре федеральной трассы М9 («Балтия») у города Торопец в Тверской области. Спортсмены направлялись в Псков с очередного матча во Владимирской области.

С места происшествия на маршрутках псковичей доставили в Великие Луки. Около 12:00 команда выехала в Псков на резервном автобусе.

«Вчера ребята, конечно, испытали большой стресс, для некоторых это происшествие стало настоящим шоком, - рассказал Алексей Севастьянов. - Представляете, когда на протяжении примерно 250 метров автобус кидает из стороны в сторону: то на встречку, то к отбойнику и обратно. Повезло, что не было встречного транспорта. Слава Богу, что водитель справился... Конечно, все, кто спал, проснулись и успели испугаться. Серьёзных травм, к счастью, ни у кого нет. Ребят осмотрел медик. Всё ограничилось только ушибами, синяками, никаких переломов, ничего страшного».

По его словам, принято решение дать команде пару дней на отдых, чтобы футболисты смогли побыть дома, с семьями и немного отойти от случившегося. «Затем снова в строй, на тренировки, на которых будут присутствовать медики», - добавил президент клуба.

Точную причину произошедшего предстоит уточнить правоохранительным органам. «Но, действительно, есть подозрение, что лопнуло колесо», - отметил Алексей Севастьянов.