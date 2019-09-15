Появились фотографии с места ДТП с автобусом команды «Псков-747»

14:46, 15 сентября 2019, ПАИ

Появились фотографии с места ДТП с автобусом, перевозившем футболистов «Псков-747». Спортсмены направлялись в Псков с очередного матча во Владимирской области.

По уточнённым данным, ДТП произошло 15 сентября около семи утра на 433-м километре федеральной трассе М9 («Балтия») у города Торопец в Тверской области.



Фото: Марк Мордовцев



Фото: Марк Мордовцев



Фото: Марк Мордовцев



Фото: Марк Мордовцев



Фото: Марк Мордовцев



Фото: Марк Мордовцев











По фотографиям видно, что автобус получил серьезные технические повреждения и лишился нескольких колёс.

Ранее сообщалось, что автобус слетел на обочину и врезался в отбойник, при этом падения в кювет удалось избежать. По словам водителя, у автобуса лопнуло колесо. Никто из членов и персонала команды «Псков-747» не пострадал. С места происшествия на маршрутках псковичей доставили в Великие Луки. Около 12:00 команда выехала в Псков на резервном автобусе.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации главный тренер ФК «Псков-747» Игорь Васильев отметил, что своего автобуса у «Пскова-747» нет, каждый раз перед выездными играми транспорт приходится фрахтовать.