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Общество

Мужчина попытался застрелить знакомого в Нарве

49-летний мужчина устроил стрельбу в Нарве (Эстония). Как пишет DELFI Эстония, он пытался убить 30-летнего знакомого.

Стрельба произошла 16 сентября в 9:10 у одного из домов на проспекте Кангеласте. Пострадавшего отправили в больницу. В поиске злоумышленника задействовали полицейских, группу быстрого реагирования и служебную собаку. В 12:10 подозреваемого, который не оказал сопротивления, задержали. 

Мотив преступления в настоящее время устанавливают следователи в рамках возбужденного уголовного дела. Не исключается, что виновного возьмут под стражу.

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