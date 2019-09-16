Мужчина попытался застрелить знакомого в Нарве

16:01, 16 сентября 2019, ПАИ

49-летний мужчина устроил стрельбу в Нарве (Эстония). Как пишет DELFI Эстония, он пытался убить 30-летнего знакомого.

Стрельба произошла 16 сентября в 9:10 у одного из домов на проспекте Кангеласте. Пострадавшего отправили в больницу. В поиске злоумышленника задействовали полицейских, группу быстрого реагирования и служебную собаку. В 12:10 подозреваемого, который не оказал сопротивления, задержали.

Мотив преступления в настоящее время устанавливают следователи в рамках возбужденного уголовного дела. Не исключается, что виновного возьмут под стражу.