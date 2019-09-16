Опийный мак будут выращивать в России

17:14, 16 сентября 2019, ПАИ

С 2021 года в России планируют начать выращивать опийный мак, из которого будут производиться обезболивающие препараты на основе фармацевтической субстанции, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

По его словам, в настоящий момент 98% субстанций по обезболиванию завозится из-за рубежа. «Мы здесь не можем быть полностью зависимыми», - отметил он и сообщил, что для выращивания опийного мака в медицинских целях будет организована отдельная территория площадью около 200 гектаров.

Денис Мантуров добавил, что в сейчас на уровне министерств идет согласование параметров производства, а также региона, где будет выращиваться опийный мак.