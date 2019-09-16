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Спорт

Псковичи поучаствуют в турнире по карате в Московской области

20 октября в Люберцах Московской области в дворце спорта «Триумф» состоится межнациональный турнир по карате имени героя СССР, командира группы «А» КГБ-ФСБ, генерал-майора Геннадия Зайцева. Соревнование приурочено к 85-летию советского и российского сотрудника органов государственной безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по спорту Псковской области, в турнире примут участие представители спортивных организаций субъектов Российской Федерации.

В показательных выступлениях на торжественном открытии турнира планируется участие Президентского полка, Росгвардии и Семеновского полка бригады охраны министерства обороны России. Также планируется организация тематической фотовыставки.

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