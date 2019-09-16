Псковичи поучаствуют в турнире по карате в Московской области
20 октября в Люберцах Московской области в дворце спорта «Триумф» состоится межнациональный турнир по карате имени героя СССР, командира группы «А» КГБ-ФСБ, генерал-майора Геннадия Зайцева. Соревнование приурочено к 85-летию советского и российского сотрудника органов государственной безопасности.
Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по спорту Псковской области, в турнире примут участие представители спортивных организаций субъектов Российской Федерации.
В показательных выступлениях на торжественном открытии турнира планируется участие Президентского полка, Росгвардии и Семеновского полка бригады охраны министерства обороны России. Также планируется организация тематической фотовыставки.