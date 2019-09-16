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Общество

11 килограммов незаконно добытой рыбы изъяли в Псковской области за прошедшую неделю

11 килограммов незаконно добытой рыбы и 18 незаконных орудий лова изъяли в Псковской области госинспекторы рыбохраны за прошедшую неделю, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Росрыболовства.

Всего за указанный период инспекторы выявили на территории региона 11 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 219 тыс. рублей, взыскать удалось 19,5 тыс. рублей.

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