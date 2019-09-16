Жителям посёлка Стремутка напомнили о мерах противопожарной безопасности

19:30, 16 сентября 2019, ПАИ

16 сентября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях профилактики пожаров осуществили профилактический рейд в посёлок Стремутка Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведены беседы с населением о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования, распространены листовки профилактического характера о запрете разжигания разведения костров и правилах эксплуатации газового оборудования. Особое внимание уделялось профилактике детской шалости с огнем.

Также до граждан доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Псковской области и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.