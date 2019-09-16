0
21:31
Сборная псковского УФСИН по мини-футболу вышла в полуфинал турнира среди силовиков региона
19:00
Губернаторская повестка: Ресурсный подход
18:00
Руководитель регионального сосудистого центра станет гостем ПАИ-live 17 сентября
17:56
Необходимым инвентарем обеспечила компания «Экопром» участников Всероссийского субботника в Пскове
17:47
Реконструкторы из Пскова отправятся на фестиваль «Поле Куликово»
17:41
4-летний пассажир пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Пскове
16:41
Общественник: Количество звонков на «горячую линию» по обращению с ТКО в Псковской области сократилось в разы
Еще новости
Общество

Псков посетит делегация ветеранов Республики Беларусь

Псковскую область с двухдневным визитом 19 сентября прибудет делегация Витебской областной организации ветеранов во главе с ее председателем Сергеем Ольсевичем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ветеранские организации Псковской и Витебской областей сотрудничают на протяжении многих лет. В прошлом году псковичи посещали Республику Беларусь, в этом году белорусская делегация приезжает с ответным визитом.

В ходе поездки ветераны Витебской области посетят ряд спортивных объектов, промышленных предприятий региона, побывают на военно-историческом комплексе «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района, а также почтят память бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, возложив цветы к монументу «Купол» в Черехе. В ходе неформального общения псковские и витебские ветераны обсудят направления развития двустороннего сотрудничества.

Напомним, что Псковскую область и Республику Беларусь связывают длительные добрососедские отношения в экономической и культурной сферах. В настоящее время успешно реализуется дорожная карта по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2018-2020 годы. Беларусь является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров среди стран СНГ. Товарооборот двусторонней торговли за прошлый год увеличился на 17% и составил более 230 млн долларов США.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сборная псковского УФСИН по мини-футболу вышла в полуфинал турнира среди силовиков региона
16 сентября 2019
Сборная псковского УФСИН по мини-футболу вышла в полуфинал турнира среди силовиков региона
Руководитель регионального сосудистого центра станет гостем ПАИ-live 17 сентября
16 сентября 2019
Руководитель регионального сосудистого центра станет гостем ПАИ-live 17 сентября
Необходимым инвентарем обеспечила компания «Экопром» участников Всероссийского субботника в Пскове
16 сентября 2019
Необходимым инвентарем обеспечила компания «Экопром» участников Всероссийского субботника в Пскове
Реконструкторы из Пскова отправятся на фестиваль «Поле Куликово»
16 сентября 2019
Реконструкторы из Пскова отправятся на фестиваль «Поле Куликово»
4-летний пассажир пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Пскове
16 сентября 2019
4-летний пассажир пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Пскове
Общественник: Количество звонков на «горячую линию» по обращению с ТКО в Псковской области сократилось в разы
16 сентября 2019
Общественник: Количество звонков на «горячую линию» по обращению с ТКО в Псковской области сократилось в разы
12 новых контейнерных площадок появятся в Пскове
16 сентября 2019
12 новых контейнерных площадок появятся в Пскове
Вывоз мусора в дни месячника по уборке в Псковской области организует «Экопром»
16 сентября 2019
Вывоз мусора в дни месячника по уборке в Псковской области организует «Экопром»

Идет загрузка...