Преподаватели из Санкт-Петербурга провели занятия для псковских полицейских

17:23, 29 сентября 2024, ПАИ

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области прошли учебно-методические занятия для слушателей центра и сотрудников полиции региона. Занятия проводились на учебном полигоне под руководством начальника кафедры деятельности ОВД в ОУ ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» подполковника полиции Станислава Горелова и заместителя начальника кафедры полковника полиции Олега Михайлова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Основная задача мероприятия – дать слушателям центра и сотрудникам полиции новые знания и навыки.

В ходе обучения сотрудники полиции изучили методы и инструменты противодействия беспилотным летательным аппаратам различных типов. Также они освоили средства радиосвязи и правила ведения переговоров по ним.

На тренировочной площадке преподаватели поделились с полицейскими своим профессиональным опытом, отработав с ними способы и тактику перемещения на поле боя при передвижении пешком, а также эвакуацию и транспортировку пострадавших с использованием штатных и подручных средств.

Занятия были организованы в соответствии с индивидуальными программами. По словам слушателей центра и полицейских региона, за время обучения они получили много новых знаний и практических навыков, которые будут полезны в их дальнейшей работе.