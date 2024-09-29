Преподаватели из Санкт-Петербурга провели занятия для псковских полицейских
В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области прошли учебно-методические занятия для слушателей центра и сотрудников полиции региона. Занятия проводились на учебном полигоне под руководством начальника кафедры деятельности ОВД в ОУ ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» подполковника полиции Станислава Горелова и заместителя начальника кафедры полковника полиции Олега Михайлова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Основная задача мероприятия – дать слушателям центра и сотрудникам полиции новые знания и навыки.
В ходе обучения сотрудники полиции изучили методы и инструменты противодействия беспилотным летательным аппаратам различных типов. Также они освоили средства радиосвязи и правила ведения переговоров по ним.
На тренировочной площадке преподаватели поделились с полицейскими своим профессиональным опытом, отработав с ними способы и тактику перемещения на поле боя при передвижении пешком, а также эвакуацию и транспортировку пострадавших с использованием штатных и подручных средств.
Занятия были организованы в соответствии с индивидуальными программами. По словам слушателей центра и полицейских региона, за время обучения они получили много новых знаний и практических навыков, которые будут полезны в их дальнейшей работе.
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