Почти шесть километров дорог в трёх районах Псковской области приводят в порядок в рамках адресной программы

23:46, 29 сентября 2024, ПАИ

В трёх районах Псковской области продолжаются дорожные работы в рамках адресной программы. К нормативу приведут участок протяжённостью 5,7 километра, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорожники производят работы на 1,1-километровом участке автодороги Быстроникольское – Черская в Псковском районе. На данный момент завершено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, проводится устройство съездов.

В Невельском муниципальном округе подрядчик приступил к ремонту участка автодороги Невель – Козлово. Специалисты выполняют фрезерование изношенного дорожного полотна, ведётся укладка выравнивающего слоя асфальта.

Также к устройству выравнивающего слоя приступили на участке автодороги Великие Луки – Подберезье на территории Великолуского района.