Отопление включат в Пскове с 1 октября
Отопление включат в Пскове с 1 октября, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Всем хорошего окончания выходных и удачной новой недели! С 1 октября включаем отопление. Так что ещё и теплой недели», – говорится в сообщении.
Ответы на наиболее частые вопросы, которые касаются старта отопительного сезона, читайте в нашей специальной подборке.
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