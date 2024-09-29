Отопление включат в Пскове с 1 октября

20:12, 29 сентября 2024, ПАИ

Отопление включат в Пскове с 1 октября, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Всем хорошего окончания выходных и удачной новой недели! С 1 октября включаем отопление. Так что ещё и теплой недели», – говорится в сообщении.

Ответы на наиболее частые вопросы, которые касаются старта отопительного сезона, читайте в нашей специальной подборке.