Кинолог рассказал, кому подходят «детские сады» для собак

17:46, 29 сентября 2024, ПАИ

В последнее время становятся всё более востребованными так называемые собачьи «детские сады», где профессиональные кинологи присматривают за питомцами и обучают их различным командам, пока хозяева на работе. Однако такой способ подходит не для всех собак, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

В этих специализированных центрах домашние животные находятся под присмотром кинологов: с ними гуляют и разучивают команды. Таким образом, питомцы получают внимание и уход в отсутствие хозяев. Тем не менее, по словам Владимира Голубева, этот вариант временной передержки подходит не всем собакам.

Если собака здорова и не испытывает стресса, когда находится дома одна, то у неё нет потребности быть под чьим-то присмотром. «Детские сады» для собак подходят для питомцев, которые страдают от сепарационной тревоги. Этот вид передержки подойдёт и тем собакам, которые только появились у хозяина», – подчеркнул эксперт.

Кинолог подчеркнул, что здоровой собаке, когда она остаётся одна, достаточно лишь вздремнуть в течение дня. Она не беспокоится и не тоскует каждую секунду в ожидании хозяина с работы. Если хозяин уделяет время своему питомцу после рабочего дня, обеспечивает ему достаточную физическую нагрузку, берёт его на полноценные прогулки и хорошо кормит, то в его отсутствие собака, скорее всего, будет спать, не нуждаясь в постоянном общении с другими собаками.

Что касается собачьих «детских садов», в них питомцев делят на группы (собаки небольших размеров, крупные и средние), чтобы было проще контролировать их взаимодействие и не допустить случайных травм при игре и контакте.

Кроме того, Владимир Голубев уточнил, что сад может быть необходимым владельцам, у которых нет времени на прогулки с животными, а также начинающим собаководам и хозяевам щенков.

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