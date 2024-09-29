В великолукском филиале ПОКБ продолжается ремонт

23:21, 29 сентября 2024, ПАИ

Ремонт в приёмном отделении великолукского филиала Псковской областной клинической больницы идёт быстрыми темпами, сообщили в пресс-службе больницы.

Запланированы работы по замене освещение, электропроводки, напольного покрытия, дверей. Специалисты установят подвесной потолок, новые отбойники, и отремонтируют входную группу, стены. Для приёмного отделения также закупили новые кресла для посетителей.