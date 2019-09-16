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Общество

В Гдове возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области по материалам оперативно розыскной деятельности подразделения собственной безопасности УМВД России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОГИБДД ОМВД России по Гдовскому району. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СКР по региону, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в ночь на 7 апреля 2019 года полицейский, помогая своему бывшему сослуживцу, сокрыл факт дорожно-транспортного происшествия в Гдовском районе с участием сына последнего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого несовершеннолетнему потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Гдовскому району уволен по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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