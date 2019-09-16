Сборная псковского УФСИН по мини-футболу вышла в полуфинал турнира среди силовиков региона

21:31, 16 сентября 2019, ПАИ

В псковском оздоровительном парке «Раздолье» проходил турнир по мини-футболу среди силовых структур Псковской области на первенство спортивного общества «Динамо». В соревнованиях принимала участие сборная команда УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Всего в турнире принимали участие 9 коллективов физической культуры силовых структур. Команды были разделены на две группы. В группу А, согласно жребию, вошли команды управлений Росгвардии, УМВД, УФСИН, УФССП по Псковской области, Псковский линейный отдел МВД России на транспорте. В группу В жребий определил следующие коллективы: КФК №10, КФК №1, КФК №3, Псковский филиал Академии ФСИН России.

Команда УФСИН в первом матче сыграла вничью 2:2 с командой УМВД, во втором - уступила коллективу Росгвардии 1:5. После проигрыша у команды шансы выйти в полуфинал значительно уменьшились. Но победы в группе над командой линейного отдела МВД (11:1) и командой УФССП (10:1) вывели команду УФСИН в полуфинальную стадию турнира, где ее соперником станет команда УФСБ России по Псковской области. Полуфинальный матч назначен на 25 сентября.

В составе сборной команды УФСИН России по Псковской области вошли следующие сотрудники: Игорь Феоктистов (УИИ), Дмитрий Филиппов (аппарат Управления), Артем Лаврентьев (аппарат Управления), Александр Васильев (СИЗО-1), Даниил Васильев (СИЗО-1), Павел Петров (ОпоК), Владимир Игнатьев (ОпоК), Константин Герасименко (ИК-6), Дмитрий Степанов (ИК-6), Роман Бирюков (СИЗО-2).

Как отметил капитан команды Артем Лаврентьев, выход команды в полуфинал турнира - это задача минимум, которая ставилась перед началом соревнований руководством УФСИН России по Псковской области, и команда эту задачу выполнила.

Напомним, что весной этого года Артём Лаврентьев принял участие в соревнованиях Кубка ФСИН России по мини-футболу в составе сборной команды ФСИН России.